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أحمد غنيم: متحف الحضارة استقبل 2000 زائر بعد حفل المومياوات الملكية

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، حجم الإقبال على المتحف بعد حفل المومياوات.

وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «متحف الحضارة شهد زيارة مابين من 1500 وألفي شخص»، مردفا «شهدنا أعداد غير متوقعة».

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمتحف، مشيرا إلى إقرار خصم 50% على تذاكر دخول المتحف للمصريين ابتداء من اليوم وحتى 17 أبريل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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