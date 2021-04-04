شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غنيم: متحف الحضارة استقبل 2000 زائر بعد حفل المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، حجم الإقبال على المتحف بعد حفل المومياوات.

وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «متحف الحضارة شهد زيارة مابين من 1500 وألفي شخص»، مردفا «شهدنا أعداد غير متوقعة».

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمتحف، مشيرا إلى إقرار خصم 50% على تذاكر دخول المتحف للمصريين ابتداء من اليوم وحتى 17 أبريل.