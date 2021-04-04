شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الدقهلية للمواطنين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز يوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، عن قيام شركة غاز مصر العاملة بنطاق المحافظة تعبئة مادة الرائحة، بناحية بلقاس وشربين، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 7 إبريل الجاري ولمدة 3 ساعات مما ينتج عنه انتشار رائحة الغاز.

اصدرت محافظة الدقهلية بيان رسمى قالت فيه: «أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق محافظة الدقهلية يوم الاربعاء القادم الموافق 7 إبريل الجارى بداية من الساعة العاشرة مساءا وحتى الساعة الواحدة صباحا بتنفيذ تعبئة مادة الرائحة في محطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة المغذية لمدينتى بلقاس وشربين، والقرى المحيطة بهما بطريق «بلقاس – شربين» والواقعة بقرية «المحظوظة» بمركز بلقاس وقد ينتج مع هذا العمل وفقط انتشار رائحة غاز طبيعى، وليس غاز طبيعي».

واكدت محافظة الدقهلية في البيان، أنها تطمئن المواطنين أن الأمر لا يعدوا أن تكون «رائحة فقط»، وفى حالة وجود أي استفسار من قبل أي من المواطنين يرجى الاتصال بأرقام الطوارئ بالشركة أو من خلال الخطوط الارضية على رقم (129) أو من خلال الهاتف المحمول على رقم (01203975222).