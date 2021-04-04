شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشهد حفل تأبين شهداء الفرق الطبية في مواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات يوم الوفاء لتكريم الفريق الطبي بالمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء بمحافظة بني سويف، والدكتور محمد يحيى مدير التأمين الصحي، والدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصي، ونيرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية والتمريض.

تضمنت الفعاليات تأبين الدكتورعلى الحاجرى، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى التخصصي، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي فى حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقى، متأثرا بإصابته نتيجة حادث انقلاب سيارته، أثناء عودته من قضاء إجازة زفافه.

من جانبه، أعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الطبيب، التي حضرت حفل التأبين، مؤكدا أن فقدان الطبيب البطل الذي شهد له الجميع بإخلاصه في عمله وأخلاقه الحميدة، حيث يعد ذلك الفقدان اختبار لنا جميعا لأسرته وللمنظومة الصحية الذي كان يمثل أحد عناصره وجنودها المميزين،لاسيما في هذا الوقت الذي يواجه فيه القطاع الصحي كثير من التحديات في مقدمتها مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وأيضا يعتبر فقدانه تكريما له من المولى عز وجل، لاسيما وأن الجميع يشهد له بكل خلق كريم وبإخلاصه وصدقه في أداء واجبه المهني.

وثمن المحافظ إطلاق اسم الفقيد على قاعة التدريب الرئيسية بالمستشفى التخصصي، والتي تعد لفتة طيبة وتجسيدا لمعنى الوفاء وتخليدا للسيرة الحميدة، التي ستظل شاهدة على عطاء وإخلاص أحد أبناء مصر والمنظومة الصحية بالمحافظة.

كما أعرب محافظ بني سويف عن حرصه الكبير للمشاركة في تكريم عدد من الأمهات المثاليات اللاتي يعملن بالقطاع الصحي، مؤكدا عظم الدور التي تقوم به كل أم مصرية بشكل عام، وكانت لها الآيادي البيضاء على وطننا في كل العصور، وخاصة خلال الـ 7 سنوات الماضية ،حيث شاركت بفعالية وأدت دورها العظيم في مساندة الدولة المصرية في معاركها التنموية وحربها ضد كل من تسول له نفسه النيل من الوطن،ودعمت صفوف أبنائها خلف قيادتها السياسية وجيشها والشرطة وكل المؤسسات الوطنية.

وخص محافظ بني سويف الأمهات المثاليات التي يعملن بالقطاع الصحي ،حيث وصفهن بأنهن يقمن بأفضل الأعمال، لأنهن يؤدين رسالتهن السامية في تربية أبنائهن بصفة خاصة، ويتفانين في أداء واجبهن الإنساني والمهني في رعاية أرواح وسلامة وصحة أبناء الوطن بصفة عامة، مؤكدا أنهن نموذجا وقدوة في التفاني والإخلاص والمهنية.

كما ثمن المحافظ الدور الكبير والهام للعاملين بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والإسعاف والفنيين وكافة عناصر المنظومة قد قدموا لنا أروع الأمثلة في الجسارة والوطنية، مؤكدا على أن الدولة المصرية لم ولن تنسي تضحيات أبنائها المخلصين، لافتا إلى اهتمام وتقدير القيادة السياسية بأسر وأهالي شهداء الأطباء وذويهم، منوها بأن الرئيس يحرص دائما على استثمار كل مناسبة، لتوجيه التحية للأطباء والتمريض، ولكل العاملين بالمنظومة الصحية، وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم.