شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 800 تذكرة بأول يوم افتتاح قاعة العرض بمتحف الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار إنه بعد افتتاح قاعة العرض المركزى بالمتحف القومى للحضارة المصرية واستقباله لموكب المومياوات الملكية أمس، توافد منذ صباح اليوم عدد كبير من الزائرين والذى وصل إلى 800 زائر، بالاضافة إلى توافد ممثلى لوكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزى وبحيرة عين الصيرة التي يطل عليها المتحف، وذلك مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المتاحف.

وأشارت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أنه تم أيضا بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكترونى التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم الأربعاء الماضى، في إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين.

وأوضحت أن سعر تذكرة الزيارة للمصرى 60 جنيها والطالب المصرى 30 جنيها والزائر الأجنبى 200 جنيها والطالب الأجنبى 100 جنيها، وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من 9 صباحا وحتى 5 مساء، بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من 6 مساء وحتى 9 مساء.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل الجارى؛ لزيارة قاعة العرض المركزى، بالإضافة إلى السماح لممثلى وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزى يومى 4 و5 إبريل الجارى.