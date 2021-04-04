شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن مدينة بني سويف على مدار 3 أيام للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف وذلك على مدار 3 أيام (الإثنين والأربعاء والخميس 5 و7 و8 أبريل الجاري)، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.

ووفقاً لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار الإثنين عن مناطق (مركز الكلى التأمين الصحي للأطفال، منطقة خلف عمر أفندي، الساحة الشعبية الجيار، مستشفى عابدين)، فيما يتم فصل الخدمة الأربعاء القادم عن مناطق (الجبالي ،ميدان حارث)، في حين يتم قطع التيار يوم الخميس عن مناطق (الجزيرة، مستشفى الجزيرة، بنك مصر الإسلامي)، وذلك بداية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، ويناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.