شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 170 حالة تعد ضمن حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم اليوم الأحد، إزالة 26 حالة تعد بمساحة 4400متر بدائرة مركز ومدينة الواسطى ، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 170 حالة تعد على إجمالى مساحة 42 ألف و700 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر.