شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل معرض أهلا رمضان.

تنطلق معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم 12 أبريل الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وتقوم وزارة التموين بطرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بـ30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي بـ65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، كما سيشارك ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع "جمعيتى" فى تخفيضات أهلا رمضان.

كما ستقوم الوزارة بمد هذه المنافذ بكافة السلع الغذائية، وكذلك بالسلع التموينية لصرفها أصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها كمان أن أسعار البلح ستبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصري من 20 جنيها حتى 24 جنيها، وأن شنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات.