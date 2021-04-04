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صارعت الموت داخل المستشفى.. مصرع طفلة في حادث "بيارة العياط"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارقت طفلة "٣ سنوات" الحياة داخل مستشفى الهرم، الأحد، متأثرة بإصابتها بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوط مركبة توك توك في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف، بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابتها و3 من أشقائها.

تلقى مأمور مركز العياط بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مركبة توك توك، في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف.

بالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير مركبة توك توك بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده قائدها ما أسفر عن انقلابها في بيارة، وأسفر الحادث عن إصابة مستقلي التوك توك وهم 4 أشقاء.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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