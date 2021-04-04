حبس صاحب مصنع بتهمة إدارة مصنع دون ترخيص في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة السلام أول، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإدارة مصنع بدون ترخيص، ووجهت النيابة للمتهم تهم الغش التجاري ومزولة مهنة بدون ترخيص وتقليد علامة تجارته.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل يبيع منتجات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط (9456 عبوة مستحضرات تجميل – 4080 عبوة مطهر – 60 كيلو جرام مادة بيضاء اللون – 100 كيلو جرام ورنيش أسود – 10500 زجاجة فارغة – كميات كبيرة من الصفائح وعبوات فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها) بحوزة المسئول عن مصنع لمستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل مُستخدمًا خامات بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.