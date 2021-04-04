شكرا لقرائتكم خبر عن النشيد الوطني وتحية العلم «إلزامي».. «التعليم» تعلن ضوابط الحضور بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة في خطابها الآتى:

ـ يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته في عدم حضور الطالب.

ـ لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

ـ التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.

ـ الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

وعلى جانب آخر وجهت الوزارة في خطابها بتشكيل لجان لمتابعة الآتى:

ـ التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية) ويتم تقييم الطلاب فيها وفًقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها.

ـ التزام جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى المصرى ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

ـ الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الاجراءات عند ظهور أي حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا.

التزم المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ورصد أي مخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

تكليف الموجهين المتخصصين بمراجعة محتوى جميع المناهج الدراسية التي يتم تدريسها بالمدارس الدولية والكيانات التعليمية؛ للتأكد من خلوها من أي معلومات تتعارض مع الثقافة المصرية والثوابت الوطنية.