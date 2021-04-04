شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يشيد بحفل موكب المومياوات .. ويؤكد زيارته لمتحف الحضارة لرؤيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير اليابان في القاهرة ماساكي نوكي، إنه سيزور متحف الحضارة لرؤية المومياوات الملكية مباشرة، خاصة بعدما شاهد موكب نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وأضاف السفير إنه يتطلع بشدة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تتعاون فيه بلاده.

وأعرب السفير عن انبهاره بموكب المومياوات، وأضاف: «أقدم مومياء هي على الأرجح مومياء الملك سقنن رع من الأسرة السابعة عشر قبل 3600 عام من الآن، وأشهرهم مومياء رمسيس الثاني، الذي بنى العصر الذهبي في الأسرة التاسعة عشر».

وأضاف: «خلال الحفل استمتعنا بالعروض الفنية في مواقع التراث التاريخي على مستوى مصر كلها، مثل المسلة في ميدان التحرير، وأهرامات سقارة والجيزة، والمعبدالجنائزي للملكة حتشبسوت».

وتابع: «لم أتمكن من رؤية المومياوات مباشرة، لذا صبّرت نفسي بتأملها من خلال الكتالوج. وسأعود مرة أخرى إلى متحف الحضارة عندما يبدأ العرض لرؤيتها».

وأشار إلى أن مكاتب يابانية شاركت في التصميم الداخلي لقاعات العرض لهذا المتحف.