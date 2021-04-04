شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات بحي وسط وجنوب مدينة إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو باسوان، بقيادة العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة، حملة لإزالة كافة الاشغالات والتعديات بشارع المركز و٢٣ يوليو بحى وسط وحى جنوب وتمت إزالة الإشغالات والتندات وذلك لإنذارهم اكثر من مرة وتم عمل محاضر للمخالفات والمتعدين على الشارع العام.

وأكد العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة، أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون وأن الحملة مستمرة لإزالة كافة التندات والإشغالات المخالفة بالطريق العام .

وطالبت الوحدة المحلية أصحاب المحلات بإزالة كافة انواع الاشغالات امام المحلات حتى لايتعرضوا للمسائلة القانونية.

شارك في الحملة صلاح برباوى نائب الوحدة المحلية، وناصر بسطاوى رئيس حى وسط، والنقيب عباس قائد شرطة المرافق.