شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس بئر العبد بشمال سيناء تستعد للاشتراك في برنامج «العباقرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مدارس بئر العبدللاشتراك في برنامج المسابقات «العباقرة» الذي تنظمه احدى القنوات الفضائية على مستوى مدارس الجمهورية.

وأشارت ايمان شجيع مسؤول الاعلام بادارة بئر العبدالتعليمية، إلى تعليمات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بالاستعداد واجراء التصفيات بين المدارس الراغبة في الاشتراك بالمسابقة في الموسم الحالى، وذلك بمركز فكرة للموهوبين في مدرسة الشهيد المقدم شريف عمر الثانويه بنات ببئر العبد.

وأضافت أن الدكتور سليمان شميط مدير عام الادارة عقد اجتماعا مع مديرى مدارس المرحله الثانويه المشاركة في البرنامج بحضور رئيس قسم الموهوبين ورئيس قسم التعليم الثانوى بالادرة، حيث تم مناقشة الاستعداد للدور التمهيدى لعباقرة شمال سيناء ( الموسم الثانى ) للمدارس المشاركة في برنامج العباقرة بقناة القاهره والناس، والبدء بعمل التصفيات بين المدارس وفقا للمواعيد المحددة،/ على أن يتم تدريب المدارس الفائزة على البرامج التكنولوجية الحديثة استعدادا للمسابقة.

يذكر أنه سبق اشتراك مدارس المحافظة في المسابقة للعام الماضى بدعم الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث كانت مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر الثانوية بنات ببئر العبدأول مدرسة تشارك في البرنامج العام الماضى وحققت نتائج طيبة على مستوى الجمهورية.