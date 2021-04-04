شكرا لقرائتكم خبر عن اجمالي طلبات التصالح بكفرالشيخ ١٢٠ الف و١٧٠ طلب تصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية حتى نهاية المهلة في مارس الماضي بلغ 120 ألف و177طلب، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، الأحد، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، في ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية شهدت كل من المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية «محليات»، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، و81 مدرسة، إقبالا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحتهم.