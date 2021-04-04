شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 سنوات.. بدء أعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ غدا الاثنين اعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في أول انعقاد لها منذ 3 سنوات.

وقال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجمعيات التي ستبدأ أعمالها غدا هي أول جمعيات يجري انعقادها تحت مظلة القانون ١٧٩ لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة بمقر الهيئة، حيث توجد مؤسسات صحيفة لم تعتمد قوائمها المالية منذ عام ٢٠١٣.

وأضاف أن الهيئة حريصة على تحفيز المؤسسات ومساعدتها في إنجاز القوائم المالية المتأخرة للوصول إلى اعتماد القوائم المالية بعد ذلك في مواعيدها المقررة قانونيا.

وأكد الشوربجي أن اعتماد القوائم المالية بشكل منتظم يسهم في تفعيل الدور الرقابي على اداء المؤسسات الصحفية ماليا وإدارياً ويساعد على تصحيح مساراتها دون تأخير خاصة مع إلزام المؤسسات بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى ان تشكيل الجمعيات يضم خبرات مالية وقانونية واقتصادية من خارج المؤسسات الصحفية إضافة إلى الأعضاء المنتخبين من المؤسسة، وهو ما يستهدف الاستفادة من هذه الخبرات المتنوعة بما ينعكس بصورة إيجابية على المؤسسات الصحفية القومية.