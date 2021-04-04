شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 5.3 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة استثمارية بلغت 5 ملايين و349 الف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة ابوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، يأتي ذلك من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجاً في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وقد استجابت مبادرة «حياة كريمة» لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، وتم البدء في خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.

وأوضحت غادة ابوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أن الهدف من توسعات واحلال شبكات الكهرباء هو ان يحصل المواطن على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، والتي شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط «بمركز ومدينة بيلا بـ 7.5كم موصلات بتكلفة 465 ألف جنيه، وتم تغيير كابلات حمراء» ندا- عبدالوهاب «بـ4.2كم كابل متوسط بمركز ومدينة مطوبس بتكلفة 3ملايين و376 الف جنيه،وتم إحلال وتجديد بمركز ومدينة دسوق بتكلفة اجمالية بلغت 468 الف جنيه حيث تضمنت تغيير كابل بداية مغذى الصنايع بـ 347م كابلات، وتم الربط بين مغذى الفتيات وتقسيم المعلمين بـ 288م كابل ليستفيد أهالي القرى التابعة لها.

وأضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سعياً إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها حيث تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين والتي تضمنت إحلال وتجديد كابل «سيدي موسى، صيدناوى» ،ب 300م كابل بمركز ومدينة فوة بتكلفة 186 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد كابل أحمر بين «الحفير، الشيخ ريان» ب 70م كابل بمركز ومدينة فوه بتكلفة 428 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذى أريمون ب 250 م كابل و12عمود وبرج بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة 426 الف جنيه، يأتي ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز.