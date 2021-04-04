شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير الصينى بالقاهرة: موكب المومياوات حدث تاريخى غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نائب سفير الصين لدي مصر وزير مفوض شياو جين هنغ عن انهباره بموكب المومياوات الملكية، واصفا إياه بأنه "حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق".

وقال شياو جين هنغ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "فخورون ومنبهرون بما نراه".. منوها بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبأن موكب المومياوات الملكية يعد استعادة لعظمة تلك الحضارة العريقة.

وأضاف أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات قوية واستراتيجية تشمل كافة المجالات.