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نائب السفير الصينى بالقاهرة: موكب المومياوات حدث تاريخى غير مسبوق

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القاهرة - سامية سيد - أعرب نائب سفير الصين لدي مصر وزير مفوض شياو جين هنغ عن انهباره بموكب المومياوات الملكية، واصفا إياه بأنه "حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق".
وقال شياو جين هنغ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "فخورون ومنبهرون بما نراه".. منوها بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبأن موكب المومياوات الملكية يعد استعادة لعظمة تلك الحضارة العريقة.
وأضاف أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات قوية واستراتيجية تشمل كافة المجالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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