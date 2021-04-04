شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تعلن مبادرة "قطار الخير" لدعم 60 قرية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق فعاليات مبادرة "قطار الخير"، اليوم، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لدعم 60 قرية بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تأتى ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة للتخفيف من تبعات حادث سوهاج الأخير، حيث تستهدف المبادرة توزيع 150 طن مواد غذائية و 20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف فى 10 مجالات طبية متنوعة، ويستفيد منها سكان 60 قرية والقرى المجاورة لها بعشر مراكز بسوهاج، كذلك توزيع 1000 حقيبة وقاية من فيروس كورونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج.

وثمّن تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، مشاركة الصندوق فى مبادرة قطار الخير التى تعد ترجمة لاستراتيجية الصندوق فى توحيد جهود العمل المجتمعى بما يحسن من مناحى الحياة فى القرى الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن أنشطة قوافل قطار الخير تتنوع ما بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن الشراكة بين الصندوق ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعى، تضمن عدم تكرار جهود أطراف العمل المجتمعى فى مكان واحد بل توفر فرصاً كافية لانتشار هذه الأنشطة فى مختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة قطار الخير تأتى إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعي التنموي والخيري، حيث سيتم توجيه المبادرة لعشرة مراكز بمحافظة سوهاج، وهي واحدة من أكبر القوافل الطبية والغذائية التي تشهدها المحافظة، وتشمل المبادرة العديد من التخصصات الطبية، كما تشمل الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى أجراء عمليات جراحية ونظارات طبية وأجهزة تعويضية، علاوة على حقائب الوقاية ضد فيروس الكورونا، وتضم القافلة أيضا دعم بالمواد الغذائية والدواجن لأهالى المحافظة.

وأضاف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن فرق عمل صناع الخير وحياة كريمة وصندوق تحيا مصر سوف يقومون بتنفيذ فعاليات المبادرة على مدار خمسة ايام بواقع مركزين كل يوم بداية من الاحد حتي الجمعة المقبلة.

وأشار أن الفعاليات تنطلق في يومها الأول من مدينة سوهاج صوب مراكز طما وطهطا، وذلك لتوزيع المساعدات الغذائية وتنظيم القوافل الطبية بالمركزين، لتوزيع عدد 30 طن مواد غذائية مجمعة في 2000 كرتونة و5 طن دواجن على الأسر الأكثر احتياجا في عشر قرى بمراكز طما وطهطا.