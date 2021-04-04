أخبار مصر.. إلغاء البابل شيت وإجابة امتحان الترم الثاني للثانوي في نفس الورقة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوى العام فى نفس الورقة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوى العام فى نفس الورقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجابة فى امتحانات الثانوى العام فى أبريل وشهر مايو بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

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أميرات حفل موكب نقل المومياوات.. جاسمين وآية وناردين مذيعات يتسمن باللباقة والأناقة.. رضوى وسلمى عزفوا على أوتار قلوب العالم.. أميرة ونسمة وريهام أصوات مصرية أبهرت المستمعين.. وميرال لفتت الأنظار بجمال الفراعنة

اتجهت أنظار العالم بأكمله إلى مصر أرض الكنانة، لمتابعة الحدث العالمي الذي نُقِلَت خلاله 22 مومياء فرعونية من ملوك وملكات مصر القدماء فى موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ولكن لفتت مشاركة المرأة خلال هذا الموكب العالمي أنظار الكثير من المتابعين، وإليكم أبرز المشاركات اللائي تركن بصمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

نجوم مصر يسردون تاريخ أجدادهم بحفل نقل المومياوات الملكية.. "السقا" من أمام هرم زوسر: أول بناء حجرى عرفه التاريخ.. أحمد حلمى يبرز عظمة مقبرة توت عنخ أمون: "أبهرت العالم".. وخالد النبوى يحصد إعجاب وإشادة الجمهور

أبهرت مصر العالم باحتفالية موكب المومياوات، الذي طغى عليه الطقوس الفرعونية وقدم لمحة بسيطة عن حضارة مصر القديمة الشامخة منذ آلاف السنين، وذلك على مدار ساعتين تقريبا تركزت أعين العالم على قلب العاصمة المصرية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة ، التي صاحبتها عروض فنية تحكي عن مصر العريقة، بلد الحضارة والتاريخ والفن، والتي قدمها عدد من النجوم الشباب الذين ظهروا بفيلم تسجيلي يسردون به عظمة أجدادهم الفراعنة.

الرئيس السيسي يستقبل مدير عام منظمة اليونسكو بحضور وزيرى الآثار والثقافة.. ويؤكد: تطوير كافة المناطق التاريخية فى القاهرة لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية.. و"آزولاي": عرض موكب المومياوات الملكية حمل رسالة للعالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأهمية التى توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو، امتدادًا للشراكة الممتدة بين الجانبين لعقود، وللتعرف على الجهود المصرية الواسعة التى بذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية، وذلك من خلال عدة محاور، شملت تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها فى أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، وكذلك استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى تطوير الشق التشريعى الحاكم والمنظم لقطاع الآثار فى مصر، وذلك من أجل حماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها فى أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية.