شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة اليونسكو: العرض العالمى لموكب المومياوات الملكية حمل رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أودري آزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.





وأكدت مديرة اليونسكو، أن العرض العالمى لموكب المومياوات الملكية حمل رسالة للعالم عن جهود مصر بقيادة الرئيس فى الحفاظ على تراثها الشديد الثراء على مدار العصور المختلفة، وباعتباره جزءاً أصيلاً من التراث العالمى، ومنارةً حضاريةً للعالم أجمع.