شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سلامة الغذاء»: تسجيل 1200 منشأة غذائية فقط من 17 ألف منشأة «رقم ضئيل جدا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه تم تسجيل 1200 منشاة غذائية في الهيئة، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة بعدد المنشأت التي تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، والبالغ عددها 17 الف منشأة، وارجع ذلك لعدم وجود عقاب لائق لمعاقبة الشركات التي لا تقوم بالتيجيل بالهيئة.

وشدد «منصور»، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية» بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي على ضرورة مراقبة الصادرات، مثلما يتم مراقبة الواردات مؤكدا أن الملتزم بشروط وقواعد الصادرات لا يمانع من الرقابة على صادراته.

ولفت «منصور»، إلى أن هيئة سلامة الغذاء تستهدف تسهيل إجراءات الافراج بالموانئ إلى يوم واحد للشركات الملتزمة بشروط الإستيراد المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء، موضحا ان هذه الإجراءات تساهم في تقليل التكلفة وتشجيع الملتزمين على تطبيق معايير الجودة.