شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الصناعات الغذائية : الحكومة ومجلس النواب نفذا إصلاحًا ماليًا ومصرفيًا غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر لعب في السنوات الماضية دورًا كبيرًا ومؤثرًا في دعم الاقتصاد وتوافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من المسؤولين ورجال الصناعة.

وأضاف «الجزايرلي» أن نتيجة للتعاون المشترك والتواصل المستمر بين الغرفة والحكومة، نجحنا كصُناع ومصريين في تجاوز أخطر الأزمات المتمثلة في كورونا، مشيرًا إلى أن الغرفة شريك استراتيجي في تحقيق المشروع القومي لهيئة سلامة الغذاء الذي يستهدف توفير غذاء آمن وقابل للتصدير.

وأوضح أن مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، قام خلال الفترة الماضية بتنظيم أكثر من 160 ورشة عمل واجتماعات وندوات، بجانب المشاركة في تنفيذ 14 مشروعًا وبرنامجًا وتوفير فرص تمويلية من جهات دولية مختلفة، استفاد منها نحو 3 آلاف من هذه البرامج.

وأضاف «الجزايرلي» أن غرفة الصناعات الغذائية في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي دخلت في شراكة مع البنك الأهلي المصري لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات، وميكنة خدمات الغرفة وهو ما يمثل أحد محاور خطة مجلس الإدارة لتطوير الخدمات والتحديث في الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة ومجلس النواب نفذا أكبر إصلاح مالي ومصرفي غير مسبوق، بجانب الإصلاح التشريعي الذي ما كان يصدر دون إرادة سياسية وواعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل ضمن رؤية 2030 التي نسعى اليوم لتحقيقها من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الإصلاحات والتشريعات في خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتنمية الصادرات.