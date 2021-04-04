شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنظم لقاءات توعية لرواد مراكز الشباب لترشيد إستهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إن الشركة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، نظمت عددا من اللقاءات التوعوية لرواد مراكز الشباب والرياضة بقرى برديس بالبلينا، والحى القبلي بجرجا، وروافع العيساوية بالمنشأة، ومركز شباب مدينة سوهاج، وذلك بهدف تنمية وعى الشباب وتكوين ثقافة واسعة لديهم عن قضايا المياه.

وأضاف بدرى، في تصريحات، أنه تم خلال اللقاءات تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، لافتا إلى أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» خلال اللقاءات التي تعقد بمراكز الشباب والرياضة، وفى نهاية اللقاءات تتم دعوة الشباب لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية.