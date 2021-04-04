شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 9 مصابين من كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة في القليوبية تعافي 9 مسنين من مصابي فيروس كورونا من مستشفى الحجر الصحي في قها وبنها العام، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأقال المصدر إن المتعافين 4 رجال و5 سيدات تتراوح أعمارهم بين 56 عاما و72 عاما، مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها وبنها العام لا تعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاجي وزارة الصحة، مشيرا إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عاما ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.

يذكر أن اجمالى الحاصلين على لقاح كورونا بالمراكز المخصصة بالمحافظة منذ بدء عمليات التطعيم وحتى الآن بلغ 2710 مواطنين وإن 1213 مواطنًا تلقوا اللقاح بمنفذ مستشفى كفر شكر و660 مواطنا بمنفذ مركز طب الأسرة بسنديون و837 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.