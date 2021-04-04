شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الرئيس الإقليمي للمدارس اللاسالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بكرمة كينج مريوط، غرب الإسكندرية، فرير فادي صفير الرئيس الإقليمي بالشرق الأوسط للمدارس اللاسالية.

ودار النقاش بين الجانبين حول رؤية ورسالة المدارس اللاسالية، ودورها في خدمة المجتمع، وذلك بحضور القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس بولس عوض سكرتير البطريركية.

كما التقى البابا، الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والذي أكد خلال اللقاء على جهود وزارة الصحة في تطعيم المواطنين باللقاح الخاص بفيروس كورونا، وخطة الوزارة لتغطية جميع المواطنين خلال الأشهر المقبلة.

حضر اللقاء القس لوقا عبدالمسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالإسكندرية.

البابا تواضروس يستقبل الرئيس الإقليمي للمدارس اللاسالية ووكيل وزارة الصحة بـ"كرمة مريوط" فى الاسكندرية (صور)