شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 516 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان الأحد حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الإدارة العامة لمرور أسوان في بيان الأحد عن ضبط 516 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات حيث تم ضبط 2 توك توك والتصالح الفوري في 86 مخالفة وتحرير 110 غرامات ونش وسحب تراخيص و93 حالة لعدم قبول التصالح و104 مخالفات لتجاوز السرعة و115 مخالفة متنوعة وضبط حالتي تعاطي مخدرات لسائقين.