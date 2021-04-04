شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» تكشف حقيقة تجمهر المدرسين اعتراضًا على نقل مدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك، تجمع العشرات المدرسين أمام مبني الإدارة، اعتراضًا على نقل مدير مدرسة «كفر الشوبك».

أكدت المديرية في بيان لها، أن الواقعة غير صحيحة، وأن الإدارة لم تشهد أي تجمعات، وأن منطقة الإدارة التعليمية بشبين القناطر، تقع بمنطقة السوق الإسبوعي للمدينة وأن الزحام الظاهر بالصور يخص السوق وليس الإدارة.

قال ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه تلقى تقرير بشان ما أثير من تجمع العشرات من المدرسين، اعتراضا على نقل مدير إحدى المدارس أمام إدارة شبين القناطر التعليمية، وتبين من التقرير أنه بعد التواصل مع الإدارة ان مدير مدرسة كفر الشوبك للتعليم الاساسي مدير بأمر تنفيذي ونظرا لذلك كان لابد من نقله إلى مدرسة كفر الشوبك الإبتدائية لتمكينه من القيام لمهام عمله كمدير رسمي للمدرسة، حيث أن المدير السابق للمدرسة تكليف وليس بإختيار لجنة القيادات.

أضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن التقرير جاء فيه، أنه ليس هناك أي تجمعات بالإدارة، مشيرًا إلى أنه يوجد في مواجهة الإدارة، أحد أسواق المدينة، كما أن اليوم هو يوم السوق الأسبوعي للمدينة وتكون هناك حالة من الزحام خلال هذا اليوم أمام الإدارة.