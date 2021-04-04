شكرا لقرائتكم خبر عن للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير عدد من المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الأحد، جولة ميدانية لمدينة قويسنا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لرفع كفاءة وتطوير حديقة عبدالمحسن الصباحي والمقامة على مساحة 1800م2 بتكلفة تقديرية 3.6 مليون جنيه تنفيذ هيئة البنية التعليمية، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال التجهيزية لرصف ورفع كفاءة شارع عبدالمحسن الصباحى، موجهًا رئيس المدينة بعمل جزيرة وسطى وزراعة أعمدة ديكورية جديدة لإضفاء مظهر حضاري بالشارع، وكذا التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة الشيخ رمضان المتفرعة من شارع عبدالمحسن الصباحي

وتفقد محافظ المنوفية التجهيزات النهائية لمكتب بريد قويسنا الجديد (إنشاء جديد) المقام على مساحة 100 م2 تمهيدًا لافتتاحه، والمكون من 3 طوابق لخدمة أهالي المركز، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لتقديم خدمة مميزة وبجودة عالية، كما وجه رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع مديرية الطرق بشأن رصف الشارع المتفرع من شارع الجلاء المؤدي إلى مكتب البريد الجديد.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية عقب زيارته السابقة لمكتب بريد قويسنا، لاحظ سوء الحالة الإنشائية للمبنى، وقد أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد جديد لخدمة أهالي مدينة قويسنا، حيث تم الإنتهاء من كل الأعمال في فترة وجيزة خلال شهرين من تاريخ تخصيص الأرض.