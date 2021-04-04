شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الانتهاء من دراسة جدوى لتحويل «إدفينا» و«قها» لشركة مساهمة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، إن قطاع الصناعات الغذائية دائمًا ما تظهر أهميته الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن القطاع يشارك بفاعلية وتخفيضات كبيرة في معارض أهلا رمضان هذا العام بمشاركة 168 شركة، بجانب أدواره في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها، مما يوفر عملات صعبة، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة المؤهلة لقيادة قطاعات أخرى.

وكشف «المصيلحي»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية، الأحد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها، وتم الانتهاء من دراسة جدوى شركتي قها وإدفينا، وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار تحويل شركتي قها وإدفينا إلى شركة مساهمة سيتم إنشاؤها على مساحة 148 ألف متر مربع في مدينة السادات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجهًا حديثه للقطاع الخاص أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، قائلًا: «من فضلكم تعالوا شاركونا في الإدارة».

وأكد «المصيلحي» على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع مهم مثل الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبرى لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصرية، مشددًا على أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة وكذلك العكس، موضحًا أنه تم تطوير كل شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كل مخازن الجملة.

ولفت وزير التموين إلى أن قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها ٤ مخازن كبرى في عدد من المحافظات بمساحات تبدأ من 20 فدانا إلى 100 فدان، موضحًا أن شركة رانجيس الفرنسية انتهت من دراسة تطوير أسواق الجملة وستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبرى في العبور و6 أكتوبر، لافتًا إلى أن الدراسة الأولية أوصت بإنشاء 18 سوق جملة على مستوى الجمهورية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح «المصيلحي» أنه تم أيضًا افتتاح نحو 6 آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة ويتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح ١٠٠٠ منفذ، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية، حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون وسيتم إرساله قريبًا لمجلس النواب وهو يختص بوضع إطار تشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية.

وأضاف وزير التموين أنه يجري حاليا اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرطا أساسيا للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.