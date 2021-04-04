شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن موكب نقل المومياوات : فخورة بأني مصرية أنتمي لهذه الحضارة العظيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الفنانة إلهام شاهين الأحد، على موكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعه العالم أمس، معربة عن فخرها بأنها مصرية تنتمي لهذه الحضارة العظيمة.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا فخورة جدًا جدًا جدًا إني مصرية، أنتمى إلى هذه الحضارة العظيمة، أول حضارة في التاريخ، الحضارة الفرعونية.. هذه الحضارة التي علمت العالم كله العلوم والفنون والطب والفلك والزراعة وهندسة المعمار وفنون الحرب.. وعرفت الأديان قبل ظهور الرسل.. الملك إخناتون أول من نادى بالتوحيد.. وأول امرأة تحكم في تاريخ البشرية كانت مصرية.. هي الملكة الفرعونية حتشبسوت».

وأضافت إلهام شاهين أنه «برغم كل التقدم العلمي الذي وصل له العالم الآن لم يعرف أحد أسرار التحنيط عند الفراعنة.. ولم يصلوا لمعجزة بناء الأهرامات.. أسرار كثيرة لم يستطع العلم الحديث اكتشافها».

وأوضحت إلهام شاهين: «نفخر ونزهو أننا نمتلك في مصر ثلثي آثار العالم.. بلدنا بلد العراقة والآصالة والتاريخ.. وقد شاهدنا بالأمس موكب المومياوات الملكية بكل الزهو والفخر والاعتزاز بمصريتنا.. الفخر الكبير أننا أحفاد هؤلاء الملوك والملكات العظام الذين صنعوا أول حضارة في التاريخ.. ولهذا استحقت مصر لقب أم الدنيا».

وأكدت إلهام شاهين: «لقد تشرفت باختياري سفيرة للتراث العربي من المركز الثقافي الفرنسي بباريس لعام 2018 / 2019.. فكانت سعادتي كبيرة لهذه المهمة لنشر ثقافة الحضارة المصرية القديمة التي يهتم بها العالم أجمع.. بل وينبهر بها لقوتها وعظمتها.. فلنفخر كمصريين بتاريخنا العظيم.. ولتكن عظمة أجدادنا الفراعنة هي قدوتنا.. ومبروك علينا افتتاح متحف الحضارة بالأمس.. والعالم كله يتجه بأنظاره إلينا قريبًا في افتتاح أكبر متحف في العالم بمصر.. ننتظر جميعًا هذا الحدث الكبير.. ونشكر القيادة المصرية باهتمامها غير المسبوق بملف الآثار في مصر.. مما يجعلنا نزهو أمام العالم بأننا أكبر وأهم وأعظم حضارة في تاريخ الكون».

واختتمت إلهام شاهين: «شكرا رئيسنا الوطني جدًا الذي يعشق تراب بلده ويستعيد أمجادها.. ويعيد إليها جمالها وقوتها وعظمتها.. شكرا جزيلا باسم كل مواطن مصري شريف يحب بلده لرئيسنا عبدالفتاح السيسي.. ومبروك علينا يا شعب مصر».