شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية»: عرض المومياوات ينعكس إيجابيا على نمط «الثقافية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. سعيد البطوطي، مستشار منظمة السياحة العالمية لـ«المصري اليوم»، إن الشكل الجميل والتنظيم المحكم والرائع والراقي الذي تم به الافتتاح ونقل المومياوات أمس كان له رد فعل إيجابي جدا في معظم مجتمعات الكرة الأرضية التي كانت تتابع الحدث وأبهرها التنظيم والرقي والجمال.

بالقطع سوف يكون لذلك أثر إيجابي جدا لدعم نمط السياحة الثقافية في مصر بل وزيادة الاهتمام به في العالم أجمع وهو ما يسعدنا جدا في منظمة السياحة العالمية نظرا لأننا ندعم بقوة هذا النمط السياحي لما له من أثر اقتصادي واجتماعي كبير على المجتمعات المحتضنة لمقومات الجذب التاريخية والثقافية والأثرية وكذا لاقتصاديات الدول خاصة النامية.

و أضاف أن السياحة الثقافية هي النمط الرئيسي لأنماط السياحة المستدامة، وحيث أن السياحة المستدامة هي السياحة التي تأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المحلية.

كما تابع أن الإبهار الذي كان بالأمس والذي لاقى الاستحسان من الجميع، والإمكانات التي تم توفيرها في المتحف القومي للحضارات المصرية وسوف يتم توفيرها في المتحف المصري الكبير سوف لا تدعم فقط السياحة الثقافية أي زيارة السائحين للمتاحف والمناطق الأثرية، بل سوف تجعل مصر مقصدا هاما لعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية المتعلقة بعلم المصريات ووجهة لدارسي علم المصريات في كل أنحاء العالم نظراً لأن تلك المتاحف مجهزة بقاعات متعددة الأغراض ومساحات عرض لعرض الأفلام الوثائقية والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة الثقافية المختلفة والتي سوف تستهدف الجمهور المحلي والإقليمي والدولي لعقد العديد من الفعاليات هناك.