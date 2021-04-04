شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس رائد الصعوب، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، للتشاور والتنسيق لعقد الملتقى الدولي السنوي السابع والعشرين للأسمدة تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية «جامعة الدول العربية»، ورعاية رئاسة مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بمدينة شرم الشيخ وذلك في الفترة من 6 إلى 8 أبريل الجاري.وقام أمين عام الاتحاد بتوجيه الدعوة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء لحضور الجلسة الافتتاحية.

يُذكر أن الملتقى يعد من أهم الأحداث التجارية في أفريقيا والشرق الأوسط لخدمة قطاع الأسمدة في الوطن العربي، إذ أصبح على مدار ربع قرن منصة لالتقاء جميع المعنيين وأصحاب العلاقة بصناعة وتجارة الأسمدة من جميع أنحاء العالم.