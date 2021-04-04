شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة البحر الأحمر الأزهرية تجري التصفيات النهائية لمسابقة «شيخ الأزهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع فضيلة الدكتور مؤمن إبراهيم برهام الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبدالناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي 2020/ 2021، والتي تجرى بديوان عام المنطقة لمدة 5 أيام في الفترة من الأحد 4 إبريل وحتى الخميس 8 إبريل 2021، بإشراف إدارة شؤون القرآن الكريم بقيادة الشيخ عبدالناصر عبداللاه الخطارى، بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بقيادة رمضان العوضي، لتجهيز أماكن اللجان وتوزيع الطلاب وسط إجراءات احترازية.

أكد فضيلته على مراعاة الدقة والشفافية، واطمأن على توفير كافة التجهيزات اللازمة وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة مراعاة للحفاظ على سلامة الجميع.

وتتم التصفيات من خلال خمس لجان كما يتم توثيقها بالصوت والصورة أمام لجنة تحكيم من خارج المنطقة، ويبلغ عدد الطلاب الممتحنين 250 طالب وطالبة، كما عقدت لجنة بإدارة مرسى علم لاختبار الطلاب بمرسى علم تيسيرا على الطلاب لبعد المسافة تحت إشراف مدير الإدارة التعليمية الشيخ كمال الجمل.