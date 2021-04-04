شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن بدء تشغيل برج إشارات سمالوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، الأحد، عن تشغيل برج إشارات سمالوط، حيث شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته، أمس، الاختبارات للنظم الجديدة للإشارات.

ويصل طول قطاع سمالوط إلى 14 كيلومترًا، ويرتبط مع محطات مغاغة وبني مزار ومطاي التي تعمل بالفعل حاليًا، لتصل المسافة الكلية للسكك الحديدية التي تم تشغيلها تجريبيًا على هذا الخط إلى 110 كم وتضم 8 محطات و37 مزلقانًا و174 تحويلة.

وتابع وزير النقل مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف أسيوط، بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة ألستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL، حيث شهد الوزير الاختبارات النهائية للبرج تمهيدًا لدخوله الخدمة والمنطقة الأوتوماتيكية بين مطاي وسمالوط بطول 12 كيلومترًا اليوم الأحد ليصل إجمالي كهربة الإشارات على الخط إلى 102 كيلومتر.

وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيارة معدلات الأمان والسلامة على الخطوط.

وأعلن وزير النقل عن أنه ستتم إعادة هيكلة حافز الكيلو وحافز الكيلو النظيف خلال الأسبوع المقبل تقريبًا.