شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الأسبوع البيئي الثالث عشر بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر الذي ينظمه قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ ابريل ٢٠٢١.

افتتاح الأسبوع البيئى الثالث عشر بجامعة جنوب الوادى

افتتاح الأسبوع البيئى الثالث عشر بجامعة جنوب الوادى

قال محافظ قنا إن حماية البيئة هي مسئوليتنا جميعا، فمستقبلنا مرهون بمدى قدرتنا على الحفاظ على بيئتنا نظيفة وآمنة، ولذلك فحماية البيئة تأتى على رأس أولويات الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موجها التحية لجامعة جنوب الوادي لدورها المتميز في تنمية الوعي البيئي من خلال مختلف الفعاليات التي تقوم بتنظيمها بمشاركة طلاب الجامعة الذين يمثلون حاضر ومستقبل وطننا العزيز بالإضافة إلى دورها في دعم تنفيذ خطط التنمية الشاملة داخل المحافظة.

افتتاح الأسبوع البيئى الثالث عشر بجامعة جنوب الوادى

افتتاح الأسبوع البيئى الثالث عشر بجامعة جنوب الوادى

وأضاف الداودي أن حجم المشروعات التي تحققت في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، ومحافظة قنا بشكل خاص دليل على حرص القيادة السياسية على تحقيق تنمية حقيقية شاملة مشيرا إلى ان التنمية المحلية كان لها نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

افتتاح الأسبوع البيئى الثالث عشر بجامعة جنوب الوادى

من جانبه، استعرض الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عدد من الخدمات المجتمعية التي قدمتها الجامعة خلال العام الماضى، موضحًا أن فعاليات الأسبوع البيئى الثالث عشر تشمل زراعة ٢٠٠٠ شجرة زيتون- ندوات- معارض متنوعة- زيارات ورحلات- سوق خيرى- قوافل طبية- حملات تبرع بالدم- مارثون رياضى ووجه غرباوى الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما قدمه هذا القطاع من أنشطة مجتمعية متنوعة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تنظيم الأسبوع البيئى الثالث عشر في ظل جائحة كورونا، يدلل على قدرة الجامعة على النجاح في أصعب الظروف كما أنه يمثل رسالة هامة للطلاب لتحدى الصعاب والعطاء رغم التحديات التي تواجه المجتمع واختتم رئيس الجامعة كلمته بمناشدة الطلاب بأهمية نقل هذا الوعى إلى المجتمع الخارجى والمكان الذي يعيشون فيه وحثهم على أهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن.

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى حول تاريخ تنظيم الجامعة للإسبوع البيئى والفعاليات المختلفة منذ عام ٢٠٠٨.

افتتاح الأسبوع البيئى الثالث عشر بجامعة جنوب الوادى

افتتاح الأسبوع البيئى الثالث عشر بجامعة جنوب الوادى