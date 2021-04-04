شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحذر الشباب من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لقاءًا حواريًا مع الشباب، على هامش احتفالية مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة وذكرى يوم الشهيد، والتي أقيمت بقصر ثقافة الزقازيق تحت عنوان «صاحبة أثر»، وذلك لتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا، وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.

وخلال اللقاء، حذر محافظ الشرقية الشباب من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، التي يتم تداولها عبر قنوات التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكدًا على ضرورة أن يدرك الشباب هذه المؤامرة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد، ولابد أن يعي الشباب أنهم هم الركيزة الأساسية لبناء وتقدم الوطن

وقال المحافظ إننا كمحافظة نتصدى لمثل هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة من خلال اصدار بيانات مدققة موضح بها الحقيقة كاملة وبعيدة عن التزييف أو المجاملة لأحد، بالإضافة إلى نشر إنجازات كل القطاعات الخدمية ليعلم المواطن حجم ما تقدمة الدولة من مشروعات تساهم في احداث التنمية الشاملة

وقال المحافظ إنه تم تحديد 41 قرية و740 تابع وعزبة بمركز الحسينية، والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال ونقص في الخدمات وبتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري سيتغير شكل الحياه على كل الأصعدة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الأعمال تسير على قدم وساق بالتعاون بين الجهاز التنفيذي والشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، وتشمل تنفيذ مشروعات في قطاعات الصرف الصحي من خلال تطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة، وكذلك مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد شبكات الغاز الطبيعي، وتوصيل شبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية وإنشاء الوحدات الصحية، والشبابية والبيطرية ومكاتب التضامن الاجتماعي

وأضاف محافظ الشرقية أنه سيقوم بتنظيم زيارات دورية للشباب، لمتابعة ما يتم من انجاز على أرض الواقع بقري مركز الحسينية ،والتي ستشهد نقلة نوعية وحضارية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأعلن محافظ الشرقية أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية، لتعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب/ يوم، وكذلك جاري الإنتهاء من أعمال التوسعات الجارية بمحطة طارق بن زياد بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم، وذلك للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة، وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت في تنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات، وذلك بمنطقة الـ 83 فدان بقرية كفر الحمام وأرض المدرسة الثانوية بمنطقة الحريري، لإنشاء 7800 وحدة سكنية مزودة بكل الخدمات الأساسية، وذلك للقضاء على المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة قاطنيها، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق

وحول استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال شهر رمضان المبارك، أكد محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جاري العمل في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية وترشيد المياه، وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية، ما تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل، مشيرا إلى أنه جاري تبطين وتأهيل 100 ترعة بطول 415 كيلو متراً بتكلفة مليار و400 مليون جنيه كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تبطين وتأهيل 1400 كيلومتر خلال 3 سنوات بإجمالي تكلفة 4 مليارات ونصف جنيه كمرحلة ثانية.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً بذوي الهمم، ايمانا منها بدورهم الهام في المجتمع لافتاً إلى أنه قام بإصدار توجيهات للعاملين بالديوان العام بإنشاء رامب في مدخل المحافظة، يخصص لذوي الهمم تيسيراً عليهم في التنقل والتحرك داخل الديوان العام، بالإضافة إلى بحث امكانية تخصيص أتوبيسين تابعين للمحافظة يستخدمان لنقل ذوي الهمم داخل المدينة.

وحول توفير فرص عمل للشباب، قال محافظ الشرقية إن المحافظة تضم 4 مدن صناعية بالإضافة إلى برنامج مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي يقدم قروضاً للشباب لإقامة مشروعات تساعد في توفير حياة كريمة لهم وتعمل على حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى تقديم التدريب ودراسة الجدوي والتمويل والدعم الفني والتسويق.

من جانبه، قدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية، لحرصه على حضور اللقاء الحواري مع الشباب، وكذلك اصطحابه لهم في الجولات المختلفة التي يقوم بها لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة