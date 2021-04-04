شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضة النواب» تبدأ زيارة للإسكندرية بلقاء المحافظ وتتفقد توقف الإنشاءات في 5 مراكز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين زيارتها الرسمية إلى الإسكندرية اليوم الأحد، التي تستمر لمدة 3 أيام، للوقوف على أسباب توقف أعمال التطوير في 5 مراكز شبابية في نطاق العامرية وبرج العرب.

بدأت أعضاء اللجنة جولتها الرسمية بلقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذى استقبلهم في مكتبه بديوان عام المحافظة ومنحهم دروع تكريم .

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)

وخلال اللقاء؛ رحب المحافظ بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أرض الإسكندرية، مؤكدا تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.

واستعرض الشريف جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، بالإضافة إلى أبرز أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بمديرية الشباب والرياضة، وأكد أن المحافظة حريصة على توجيه كافة أوجه الرعاية والدعم للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.

من جانبه؛ أشاد رئيس اللجنة بالجهد الرائع الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية، وأضاف أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حولها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة .

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، والتى رافقت اللجنة أنه تم زيارة 5 مراكز شباب في اليوم الأول وهى مراكز شباب فلسطين والجزائر والعامرية وبرج العرب القديم وبهيج، على أن تزور غدًأ الاثنين أندية سموحة والجياد والاتحاد السكندرى والاوليمبى ومركزى شباب الانفوشى والسيالة، ثم تختتم جولتها الثلاثاء بعقد لقاء حوارى مع الشباب في مركز شباب العمراوى فضلا عن زيارة ناديا الصيد واليخت المصرى في الاسكندرية.

وأوضحت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على ممارسة الأنشطة الرياضية الموجودة بالأندية والمراكز الرياضية والشبابية وكذا أسباب توقف أعمال التطوير والإنشاءات في 5 مراكز في غرب الاسكندرية .

ولفتت إلى أنه رافق اللجنة 6 نواب من أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتى في إطار جولات اللجنة الميدانية بمحافظات الجمهورية لمتابعة توصياتها التي تصدرها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع مع متابعة المشروعات الرياضية التي يتم إنجازها على أرض المحافظة .

كانت اللجنة بدأت زيارته أمس محافظة البحيرة بعدة جولات ميدانية داخل نطاق محافظة البحيرة حيث تم تفقد مركز شباب الخرطوم،بمركز بدر، ومركز شباب على مبارك بوادى النطرون، ومركز شباب زاوية صقر بأبوالمطامير، ومركز شباب عبدالحليم محمود بمدينة النوباريه.

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)

وفى سياق متصل، قامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه، برئاسة الدكتور أشرف البيجرمى وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه، بزيارة بعض الهيئات الشبابيه التابعة لفرع شباب العامريه لتنفيذ المشروعات المنفذة بتلك الهيئات والتى تقوم الوزارة بتنفيذها.

يضم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة؛ درويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وطارق السيد، وولاء عبدالفتاح، والدكتور خالد أحمد، والدكتورة هادية حسني، وآية مدني،كما شارك من نواب الإسكندرية؛ النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، والنائب أحمد مهني، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد المصري، والنائب أشرف سردينه.

لجنة "رياضة النواب" تبدأ زيارتها للاسكندرية بلقاء المحافظ وتفقد 5 مراكز شباب للوقوف على أسباب توقف الانشاءات (صور)