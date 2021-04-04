شكرا لقرائتكم خبر عن 2710 مواطن حصلوا على لقاح كورونا في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية، إن إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا بالمراكز المخصصة بالمحافظة منذ بدء عمليات التطعيم وحتي الأن بلغ 2710 مواطنا. وأضاف المصدر، اليوم الأحد، أن 1213 مواطنا تلقوا اللقاح بمنفذ مستشفي كفر شكر، و660 مواطنا بمنفذ مركز طب الأسرة بسنديون، و837 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وسجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة صفر إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، وحتي أمس السبت، على مستوى المحافظة عند 14396.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية «مركز ومدينة الخانكة 1138 حالة إصابة، والعبور 200 حالة والقناطر الخيرية “918 حالة، وبنها 4419 حالة وشرق شبرا الخيمة 1464 حالة وغرب شبرا الخيمة 1443 حالة وشبين القناطر 983 حالة وطوخ 1892 حالة وقليوب 1025 ومدينة قها 94 وكفر شكر 820 حالات إصابة.

اقبال كبار السن على مركز طبى حجازى للحصول على لقاح كورونا

اقبال كبار السن على مركز طبى حجازى للحصول على لقاح كورونا

اقبال كبار السن على مركز طبى حجازى للحصول على لقاح كورونا