شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق حملة مكبرة لتعقيم المساجد استعدادا لشهر رمضان الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من الأربعاء المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار حرصها على تهيئة المساجد استقبالا للشهر المعظم .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن البداية ستكون صباح الأربعاء بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله "عز وجل"، فى حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) بتعقيم مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" عقب صلاة الظهر، فى حين تواصل الوزارة والمديريات بحملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الخميس الماضى، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل ، وذلك بقاعة حراء بالديوان العام.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن صلاة القيام في رمضان لهذا العام قائمة، مع مراعاة الضوابط التالية:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة ، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.