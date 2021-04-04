شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صيانة كسوة الكعبة المشرفة لمدة خمسة أيام استعداداً لشهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الأحد، فى الصيانة الموسمية لكسوة الكعبة المشرفة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتستمر أعمال الصيانة لمدة خمسة أيام، حيث نشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من عملية صيانة كسوة الكعبة وفق الإجراءات المتبعة فى وجود مراقبين جودة، وأخصائيين صحيين.

وأفادت رئاسة شئون الحرمين، أن 14 فنيا يقومون بأعمال الصيانة، يرافقهم مراقب الجودة، والأخصائى الصحى، تابعين لوكالة الرئاسة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، ووحدة السلامة والصحة المهنية.



اعمال الصيانة



اعمال رئاسة الحرمين

وقال فهد بن حضيض الجابرى، مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، إن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من جميع الجوانب، وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة، وتغيير إطار الحجر الأسود وإطار الركن اليماني المطرزة يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب، موضحا أن أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق ستتم بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وأن أعمال مراقبة الثوب وصيانته مستمرة على مدار الساعة، وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب مع سرعة التدخل إذا احتاج من خلال كادر فني سعودي، مؤهل تأهيلا عاليا ويمتلك خبرة تصل إلى ثلاثين عاماً.



جانب من الصيانة



جانب من العمل



صيانة كسوة الكعبة فى الحرم

وتابع: "جميع الأعمال تتم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وبحضور أخصائي صحي للطوارئ، للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بلبس الكمامة والتعقيم والتباعد مما يسهل العمل ونجاح المهم، ولدينا عدد من الشباب يرافقون الفنيين والمختصين لغرض التدريب، وممارسة العمل الميداني بعد أن حصلوا على دورات مكثفة وعمليات تدريب في المجمع لتأهيلهم للعمل الميداني".



عملية تغير الكسوة