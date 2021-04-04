محافظة الجيزة تفتتح وحدة إسعاف مستشفى أم المصريين بالتعاون مع المجتمع المدنى

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة، نقطة إسعاف مستشفى ام المصريين بالتعاون مع المجتمع المدني، بحى جنوب، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب والدكتور حسام الدين حسن مدير هيئة إسعاف الجيزة والدكتور ضياء عبد المولى مدير المستشفى.

وعلى هامش الزيارة تفقدت نائب المحافظ بعض الاقسام والوحدات التي تم تطويرها بالمستشفى (استقبال الحوادث - وحدة قياس السمع المتطورة - غرف متابعة مرضى القلب).

وأشادت نائب المحافظ بالتطوير المستمر بمستشفى أم المصريين كأحد أهم المستشفيات بمحافظة الجيزة لما تقدمه من خدمات طبية لأبناء المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المحاور الجاري تنفيذها وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية مما سيساهم في أحداث طفرة مرورية بالمحافظة بشكل عام

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مسار محور أنور السادات وتوسعة كوبري ترسا وذلك بأحياء العمرانية والطالبية .

وتابع المحافظ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءآ من ترعة الزمر وحتي كوبري ترسا وذلك بعد إزالة كافة التعديات والعقبات المتواجدة علي خط التنظيم لكى يصل عرض الشارع الى 40 مترا لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المرورى.

وكلف المحافظ بإجراء رفع مساحي للشارع علي الطبيعة ليتأكد بنفسه من تنفيذ المساحة المحددة، مشدداً علي الاستعانة بالتخطيط العمراني و جهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحي للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم، وذلك قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاه بطول الشارع، وأن لا يقل عرضها عن 2 متر لضمان سير المشاة في حرم أمن .

كما وجه حي العمرانية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من نقل جميع غرف وأكشاك الكهرباء المتعارضة مع أعمال التطوير .

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الزمر للوقوف علي نسب تنفيذ الاعمال بالتزامن مع الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء محور ترعة الزمر وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبري .

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ الحالية لمسار محور ترسا (أنور السادات) وتوسعة الكوبرى، مشدداً علي رئيس حي الطالبية بالمتابعة الجادة للشركات المنفذة للإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء منها خلال الجدول الزمنى المحدد مع التأكيد على الشركة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة حفاظاً على السلامه العامة للمواطنين.

واستمع المحافظ خلال جولته لشكاوي عدد من المواطنين، موجها حى الطالبية بسرعة بحث الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة وحلها، مشير إلى أن مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية.