شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تنعى مديرها العام المهندس محمد سليم: أدى رسالته بأمانة وشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت دار الافتاء المصرية، المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية، وقالت فى نص نعيها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.

بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، أنعى إلى حضراتكم جميعًا رجلًا من خيرة الرجال، رجلًا أدى رسالته بأمانة وشرف، وشهد له الجميع بحسن الخلق وسلامة الصدر والتفاني في أداء الواجب.

أعزي نفسي وأعزيكم جميعًا في وفاة المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية -؛ الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اليوم تاركًا وراءه (رحمه الله) سيرته الطيبة.