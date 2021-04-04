شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن الحوامدية وقرية أم خنان بالجيزة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق الحوامدية وقرية أم خنان، لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء الثلاثاء الموافق 6 إبريل إلى الساعة 4 صباح يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، وذلك نظرا للقيام بتركيب محبس قطر 800 على خط طرد محطة مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر أسيوط الزراعي .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.