شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول لإطلاق أول مدرسة تصنيع معدات معدنية ميكانيكية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات، لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، والتى تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية، ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسى 2021/2022.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى مع ممثل الشركة، بحضور الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة قامت منذ ثلاث سنوات بإطلاق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كنموذج جديد لتعليم فنى متطور ويشارك فى تطويره القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، انطلاقًا من مسئوليتهما المجتمعية تجاه الوطن، إلى جانب الفائدة التى ستعود عليهما، وعلى الصناعة المصرية من تأهيل كوادر فنية مؤهلة وقادرة على سد احتياجات سوق العمل.

وأشار مجاهد، إلى توجه الدولة لعمل طفرة فى مجال إنتاج الماكينات الصناعية، وقطع غيار السيارات؛ وعليه فقد قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة لإطلاق للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية والمتخصصة بمجالات إنتاج الماكينات الصناعية، وتشكيل وتشغيل المعادن، وتصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية، وتشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو بصيلة، على أن الوزارة تسير نحو خطى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات مصر وإدراج المزيد من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل المصري، لافتا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل حاليًا إلى 20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بــ 7 محافظات مختلفة، تضم مختلف التخصصات والمجالات كصيانة وإصلاح السيارات، وتشكيل وتشغيل المعادن، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، ذلك بالإضافة إلى تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وتكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجني، بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، والفنون الرقمية، وكذلك مجالات تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، وغيرها من المجالات التى تطبق لأول مرة بمصر.

واختتم بصيلة أنه قريبًا سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بفريق عمل المدرسة، أما فيما يتعلق بالطلاب فسيتم الإعلان عن شروط ومعايير القبول بالمدرسة عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرةً.

وأكد ممثل الشركة أنهم سيعملون على تأهيل خريجين يمتلكون الكثير من الخبرات المهنية بالإضافة إلى السعى نحو إتقانهم ثلاثة لغات وهى اللغة العربية والإنجليزية والألمانية، كما سيتم تدريب الطلاب على أيدى خبراء دوليين خاصة الألمان لرفع خبراتهم الوظيفية والمهنية أثناء الدراسة، لافتا إلى أنه من الممكن تنظيم انتقال الطلبة إلى زيارة أهم المدارس والمصانع والمعارض الصناعية الدولية خاصة الألمانية لرفع خبراتهم التقنية والتكنولوجية لإكسابهم المهارات الدولية وهذا البند للمتفوقين وفقًا للتقارير الفنية اليومية لكل طلاب المدرسة.