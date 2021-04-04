شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه جوائز مسابقة الأوقاف الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه على مستوى جميع المديريات، على النحو التالى: "المسابقة المفتوحة "حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه"، الناشئة تحت سن عشر سنوات "حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه"، ذوو الهمم والقدرات الخاصة "حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم"، بإجمالى جوائز تصل إلى مليون جنيه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه يتم تخصيص الجوائز المالية على النحو التالى :

1. 30 ألف جنيه لكل مديرية (أ) على مستوى المديرية .

2. 15 ألف جنيه لكل مديرية (ب) على مستوى المديرية .

3. إضافة إلى 300 ألف جنيه جوائز مركزية للفائزين فى المسابقة على مستوى الجمهورية .

وسيتم توزيع الجوائز المقررة على مستوى المديريات حسب عدد أوائل الناجحين بواقع ألف جنيه على الأقل لكل فائز فى حدود المبلغ المقرر للمديرية، ولا يمنع الفوز على مستوى المديرية من الجمع بين جائزة المديرية والجوائز المركزية الكبرى فى التصفيات النهائية .

فيا يتم الإعلان عن هذه المسابقة من خلال الموقع الرسمى للوزارة والمديريات الإقليمية، والإدارات الفرعية بها، تبدأ مديريات الأوقاف فى تلقى طلبات المتقدمين ابتداء من الثلاثاء 6/ 4 / 2021م حتى الأحد 11/ 4/ 2021م.

وقالت وزارة الأوقاف إن الاختبارات الأولية ستكون فى مديريات الأوقاف يومى الثلاثاء 13/ 4/ 2021م والأربعاء 14/ 4/ 2021م، ثم ترفع النتيجة إلى الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم يوم الخميس 15/ 4/ 2021م لاعتمادها من جهة، ولتحديد موعد التصفيات النهائية من جهة أخرى، حيث تبدأ التصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف الأحد 18/ 4/ 2021، تمهيدًا للإعلان عن الجوائز الكبرى لأوائل المسابقة .