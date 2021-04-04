شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 108رحلات لنقل 10 آلاف راكب على مدار يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران على مدار يومين، رحلاتها إلى 108 وجهات لنقل ما يقرب من 10 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران على مدار اليوم الأحد من مطار القاهرة الدولى بمعدل 56 رحلة جوية إلى كل من (بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبى، أبوجا، باريس، إمستردام، اسطنبول، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبى، برشلونه، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم والإسكندرية، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5509 ركاب.

كما تسير مصر للطيران غدًا الاثنين 52 رحلة جويه بمعدل 33 رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، أبوجا، روما، أبوظبى، اسطنبول، فرانكفورت، عمان، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبى، مسقط، أديس أبابا، إربيل، و16رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4765 راكبا.