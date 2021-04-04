شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يعلن حصوله على لقب سفير السياحة العالمية بعد حفل موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار الكبير، عن لقاء جمعه بعد العرض الذهبي الرائع لموكب نقل المومياوات الملكية، مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والمديرة العامة لليونسكو أودرى أزولاى والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي.



زاهى حواس

وقال حواس، إن في الاحتفال تشرف بالحصول على لقب سفير السياحة العالمية، مؤكد أن هذه المرة الأولى التي يحصل فيها مصري على هذا اللقب، متابعا: إنها مسؤولية كبيرة يشرفني أن أقوم بها كسفير ليس فقط للسياحة المصرية ولكن للسياحة العالمية.

وشهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، غناء المطربات ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى يشهده العالم كله.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة، وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

ويضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".