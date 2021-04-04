شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القاهرة" تعلن تأجيل انقطاع الخدمة عن مناطق بمصر الجديدة للخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تأجيل انقطاع المياه عن مناطق ( ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – ابراهيم اللقانى – نزيه خليفة) وضعف المياه عن ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته ) وذلك ليوم الخميس المقبل بدلا من غد الاثنين، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا الثلاثاء وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم، نظرا لأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح .

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.