الأربعاء المقبل.. الأوقاف تطلق أكبر حملة لتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف، الأربعاء المقبل، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومساجد الأسمرات، أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الفضيل.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على تهيئة المساجد استقبالا لشهر رمضان المعظم، وأن البداية ستكون صباح الأربعاء العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل).

كما تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة بتعقيم مسجد الإمام الحسين عقب صلاة الظهر، في حين تواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية.​