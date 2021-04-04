نُرحب بأية ملاحظات.. محافظ الإسكندرية يستقبل وفد "رياضة النواب" ويشيد بدور الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشباب هم الأقدر على الإدارة خلال الفترة المقبلة؛ باعتبارهم يمثلون القطاع الأكبر داخل شريحة المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الشريف، اليوم الأحد، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من مراكز الشباب.

وأكد محافظ الإسكندرية، على أن الأندية الموجودة في نطاق المحافظة تعد من أكبر الأندية في مصر؛ منها على سبيل المثال لا الحصر نادي الاتحاد والأولمبي وسبورتنج والصيد، وجميعها لها تاريخ كبير في خريطة الحياة الرياضية.

وأشار الشريف إلى أن ستاد الإسكندرية تم تطويره للدرجة التي جعلته أفضل من ستاد القاهرة، مؤكدًا على أن الصالة المغطاة بالاستاد تحتاج إلى 80 مليون جنيه، حتى تكتمل الإنشاءات.​

وأوضح محافظ الإسكندرية أن ستاد الإسكندرية رمز للمحافظة، وتم إنشاؤه في العاصمة الثانية قبل ستاد القاهرة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لاستكمال الصالة المغطاة، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد جهدًا غير مسبوق على مستوى الاهتمام بمراكز الشباب.

ووجه المحافظ حديثه إلى رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، قائلًا: "نرحب بأية ملاحظات ستصدر عن تلك الزيارة، وستكون محل اهتمام المحافظة ووزارة الشباب".

وطرح النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، خلال اللقاء، مشكلة تأخر الانتهاء من منشآت مركز شباب السيوفي 2، قائلًا: "حيث تهرب المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع"، مطالبًا مسؤولي وزارة الشباب بضرورة حل تلك الإشكالية.

ووعد أشرف البجيرمي، مدير الإدارة المركزية للهيئات الشبابية، بحل تلك المشكلة في أسرع وقت، لافتًا إلى أن الوزارة ستنتهي من جميع مراكز الشباب التي بدأ العمل فيها في الموعد المحدد مسبقًا.

ومن المقرر أن تتفقد اللجنة، برئاسة النائب محمود حسين، عددًا من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة؛ منها مركز شباب العامرية، وبرج العرب القديم، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج.

وتنهي اللجنة زيارتها بتفقد ستاد الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي ومركز شباب الأنفوشي والسيالة وسموحة والجياد.

ويضم وفد لجنة الشباب: النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، ودرويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر طارق السيد، وولاء عبدالفتاح، وخالد بدوي، وهادية حسني، وآية مدني، والنائب محمود توشكى،‫ وغادة علي، وهادية منسي، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

وشارك من نواب الإسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، ورزقي راغب، وسامح السائح، وطارق السيد.

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